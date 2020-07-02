DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin 1 kişi tutuklandı, 9 kişinin işlemleri sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, sosyal medyada 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın ardından yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmada 35 hesap yöneticisi tespit edildi.

Bunlardan 16'sı, yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Tespit edilen hesap yöneticilerinden 4'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

2 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden Mehmet Fatih K. tutuklama, Muammer K. adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Mehmet Fatih K.'nin tutuklanmasına karar verirken, Muammer K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklanan Mehmet Fatih K.'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, paylaşımları nedeniyle pişman olduklarını, Bakan Albayrak ve eşinden özür dilediklerini söyledikleri öğrenildi.