Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex De Souza, teknik direktörlüğünü yaptığı Sao Paulo U20 Takımı'ndan ayrıldı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Alex, kulübe teşekkür ederken oyuncularına da başarı diledi.

Alex konuyla ilgili açıklamasında, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için ve bu süre içerisinde beni Sao Paulolu yaptıkları için gerçekten şükran doluyum. Sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullandı.