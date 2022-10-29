Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex De Souza, teknik direktörlüğünü yaptığı Sao Paulo U20 Takımı'ndan ayrıldı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Alex, kulübe teşekkür ederken oyuncularına da başarı diledi.
Alex konuyla ilgili açıklamasında, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için ve bu süre içerisinde beni Sao Paulolu yaptıkları için gerçekten şükran doluyum. Sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullandı.
TAKIMIN BAŞINDA 88 MAÇA ÇIKTI
İlk teknik direktörlük deneyimini Sao Paulo U20 Takımı'nın başında yaşayan Alex de Souza,geçen yıl nisan ayında takımı devralmıştı. Takımın başında 88 maça çıkan Brezilyalı teknik adam 51 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
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