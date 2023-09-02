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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan "6 numara" açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan "6 numara" açıklaması

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 numara bölgesine yapılacak transferle ilgili konuştu: "Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:06
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        Ali Koç'tan "6 numara" açıklaması
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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 numara bölgesine yapılacak transfer ve diğer gelişmelerle ilgili TRT Spor'a konuştu.

        Ülke puanı hakkında açıklama yapan Ali Koç, "Bu seneki 1 numaralı motivasyonumuz, ülkemizi ilk 10'da tutmak çok önemli. Bunu yapacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. 3 takımız. Geçen sene 20'inci başladık Avrupa'da, sezon sonunda 12'ye kadar geldik. Bu senenin başında 9'a geldik. 8, 9, en kötü 10 bitirmemiz lazım. Çeyrek, yarı final görürsek her şey olabilir." dedi.

        "BİR 6 NUMARA EKSİĞİMİZ VAR"

        Transfer çalışmaları hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." diye konuştu.

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