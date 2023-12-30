Yerlikaya'dan Süper Kupa maçı açıklaması! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. ve A.Y. isimli şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir."

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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.



Siber… pic.twitter.com/PQtiGvLU6M — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2023

Bakan Yerlikaya bir başka paylaşımında ise şöyle dedi: "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır."

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Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır.



Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka… pic.twitter.com/SBx2Bm4oWS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2023