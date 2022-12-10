Almanya'da rehine krizi: Polis alarma geçti

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Alman Bild gazetesi, silahlı şüphelinin bir kadını öldürdüğünü sonrasında yerel bir radyo istasyonuna girerek birkaç kişiye ateş açtığını ardından ise bir alışveriş merkezine kaçarak birkaç kişiyi rehin aldığını belirtti.

Polis bu ayrıntıları doğrulamadı, ancak vatandaşlarına şehir merkezinde kalabalıktan uzak durma çağrısında bulundu.

Polis sonrasında yaptığı açıklamada durumun kontrol altına alındığını ve şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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