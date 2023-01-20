Almanya Ukrayna'ya Leopard tanklarını gönderecek mi?

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Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimatının tek taraflı olarak engellendiği iddialarını reddetti ve hükümetin bu konuda müttefikler ile görüşüp hareket etmeye hazır olduğunu söyledi.

Pistorius "Teslimatlar için iyi nedenler de var olumsuz nedenler de. Neredeyse bir yıldır devam eden bir savaş olduğunu göz önüne aldığınızda bunun tüm artıları ve eksileriyle çok dikkatli bir şekilde tartılması gerekiyor" dedi.

Pistorius "Kararın ne olacağını bugünden söyleyemeyiz" diye ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.