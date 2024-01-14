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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi - Basketbol Haberleri

        Alperen'in çabası Rockets'a yetmedi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 145-113 yendi. Rockets'ta Alperen Şengün, 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:36
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        Alperen'in çabası Rockets'a yetmedi
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        NBA'e 8 maçla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 32 sayı farkla mağlup eden Doğu Konferansı lideri Celtics, bu sezon sahasındaki 19 maçı da kazanarak kulüp rekoru kırdı.

        Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaunt, Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Payton Pritchard 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı verdi.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Cam Whitemore 22 sayı, 7 ribaunt, Dillon Brooks 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı, 10 ribauntla oynadı.

        LeBron'suz Lakers, deplasmanda Jazz'a yenildi

        Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-125 mağlup etti.

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        Jazz'da Lauri Markkanen 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Jordan Clarkson 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

        LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta ise D'Angelo Russell 39 sayı, 8 asist, Austin Reaves 19 sayı, 4 ribaunt, Rui Hachimura 17, Anthony Davis 15 sayı kaydetti.

        Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, sahasında Chicago Bulls'a 122-116 mağlup oldu.

        Sonuçlar

        Boston Celtics-Houston Rockets: 145-113

        Atlanta Hawks-Washington Wizards: 99-127

        Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 129-118

        Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 112-100

        Memphis Grizzlies-New York Knicks: 94-106

        Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 108-118

        San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 116-122

        Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 132-125

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