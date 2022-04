"Tour of Türkiye'ye desteğimiz sürecek"

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, yarın Galatasaray’ı konuk edecek. Bu zorlu derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Nesine TV'ye konuştu.

“Benim için güzel ama kötü bir tecrübe oldu”

Yaşadığı sakatlık döneminden bahsederek sözlerine başlayan Altay, “Zor bir süreçti. Zor bir sakatlık yaşadım, bir kalecinin yaşayabileceği belki de en kötü sakatlıklardan birisiydi. Ama sakatlık ve ameliyat sonrasında profesyonelce bir an önce dönmek için tedaviler, çalışmalar, beslenme de çok önemliydi bunda. Çünkü sakatlık döneminde, ufak bir örneklendirmek gerekirse, şeker tüketmemek gerekiyor. Vücudun toparlanmasının daha hızlı bir şekilde olması için. Ben de bunlara çok dikkat ettim. Kendime iyi baktım, çok çalıştım toparlanmak için, eskisinden daha iyi şekilde, bıraktığım yerden daha sağlıklı şekilde dönebilmek için. Sağlıklı bir şekilde çalışınca, mücadelesini verince vücut da sana bu reaksiyonu veriyor. Bu sayede çok çabuk bir vaziyette, sağlıklı bir şekilde dönmüş oldum. Benim için güzel ama kötü bir tecrübe oldu” ifadelerini kullandı.

“İyi bir iletişimimiz var”

Ayağını iyi kullanan bir kaleci olması ve Alanyaspor maçında Rossi’ye yaptığı asistin hatırlatılması üzere milli futbolcu, “İzlediğim herhangi bir video yok. Tabii ki de birçok maçta üst düzey liglerde görüyoruz, pozisyonlarla alakalı. Fakat biz özel olarak antrenmanlarda da birçok pozisyonda olduğu gibi bu pozisyonlara da çalışıyoruz. Maçtan önce de iletişim sağlıyoruz, oyuncu arkadaşlarımızla. İyi bir iletişimimiz var, o da sahaya yansıdığı zaman bu tarz şeyler olabiliyor. Ama bunun için özel çalışmalarımız da var diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Edwin van der Sar’ı seviyordum”

Mevcut durumda örnek aldığı birinin olmadığını da belirten Altay Bayındır, “Çok küçük yaşlarda izlediğim bir isim vardı; Edwin van der Sar’ı seviyordum. Fiziğinden dolayı ve olgun bir duruşu vardı sahada. Başarılı da bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Sadece o vardı, ondan sonra da zaten tabii ki olumlu-olumsuz şeylerin analizini yapma adına izliyorum ama daha çok kendime odaklı şekilde gidiyor çalışmalar” cümlelerine yer verdi.

“Konumumdan, yaptığım işten ve kaleci olduğumdan dolayı çok mutluyum”

Stoper mevkiinde futbola başladığını aktaran Altay, ilerleyen dönemlerde de santrfor olarak görev aldığını dile getirdi. 23 yaşındaki eldiven, “Gol atmayı da seviyordum o dönem. Çok güzel bir duygu, daha tatmak nasip olmadı ama. Önce işimizi yapalım, önemli olan o. Gol atmayı, forvet ağabeylerimiz, kardeşlerimiz yapsın. Ama futbola stoper olarak başladım, bunun da bana kattığı çok şey oldu. Çünkü sürekli oyundasın, ayaklarınla oynuyorsun. Zaten ben kendimi bildim bileli, çocukluk dönemlerimde de kaleye geçmezdim, oyundaydım hem aktif şekilde. Tabii o boyuttayken normal oluyor, bu boyutta kaleciliğin seviyesi, dozajı, enerjisi bambaşka oluyor. Konumumdan, yaptığım işten ve kaleci olduğumdan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

“Chelsea maçını unutamıyorum”

Fenerbahçe kariyerinde unutamadığı bir 90 dakika olup olmadığı yönünde gelen soruyu da cevaplandıran sarı-lacivertli oyuncu, “Chelsea maçı. Yanlış hatırlamıyorsam 2-1 yendiğimiz maç. O maç gerçekten birçok insanın da hafızalardan silemediği bir maçtı. Birçok maç var buna benzer ama yakın bir örnek vermem gerekirse o maçı söyleyebilirim. Benim için güzel ve heyecanlı bir maçtı” dedi.

“İnsanları mutlu etmek güzel duygu”

Sarı-lacivertli takıma geldiği ilk dönemde baskıya karşı kendini hazırladığından söz eden Altay, şöyle devam etti:

“Ben taraftarları çok seviyorum. Önemli olan iletişimin sağlıklı oluşu. O iletişimin sağlıklı olmasından doğan güzel enerjiyle de benim de çabam oldu. İnsanları mutlu etmek güzel duygu. Genç çocukların sabah okula mutlu gitmesi ya da severek izlemesi, örnek adlığı insanların sağlıklı birer örnek olması benim için çok önemli. Güzel bir ilişkimiz var. Önemli olan bunu devam ettirebilmek. Ben de bunun için elimden geleni yaparak çalışacağım.

“Arka planda çok daha fazla çalışma ve emek var”

“Birçok futbolsever, televizyonu açıp 1.5 saatlik bir maç izliyor, oyuncular orada top oynuyor ve bitiyor. Basit görünen bir olay. İzlemesi basit olan ve her yaştan insanın fikir sahibi olduğu, fikirlerini söyleyebildiği bir iş” diyen Altay Bayındır, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Ama bunun arka planında çok yoğun bir çalışma, hazırlık geçiyor. Bizim hayatımız tamamen işimize adapte olmuş vaziyette ilerliyor. Her gün antrenman yapıyoruz, analizler, toplantılar. Her maçın atmosferi, rakibi farklı, farklı oyun sistemiyle oynuyor, onlara hazır olmak gerekiyor. Bireysel anlamda oyuncuları sağlıklı şekilde analiz etmek gerekiyor. Yani arka planda aslında o 1.5 saatlik görünen görüntünün çok daha fazla çalışma ve emek var.”

“Her şeyin ana fikri çalışmaktan, inanmaktan geçiyor”

Kaleci olmak isteyen genç futbolculara tavsiyelerde bulunan ay-yıldızlı oyuncu, “Öncelikle iyi birer birey, insan olmak gerekiyor. Topluma faydalı insanlar olmamız gerekiyor. Onun dışında da hayalleri ve hedefleri olan insanların, bunlar doğrultusunda çok fazla yoğun mesai harcayıp çalışması gerekiyor. Her şeyin ana fikri zaten çalışmaktan, inanmaktan geçiyor. Zor şeyler de yaşasak, sıkıntılı durumlarda da kalsak çalışmayı bırakmadan, en önemlisi inancı bırakmadan aynı inançla yola devam etmek gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“Keyif dolu bir maç olacağını düşünüyorum”

Galatasaray derbisi hakkında görüşlerini de bildiren Altay, “Biz gerekli hazırlıkları yaptık. Çok çalıştık, analizlerimizi yaptık. Keyif dolu bir maç olacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Ülkemiz adına derbi her zaman önemi büyük olan bir maçtır. Profesyonel oyuncu olarak her maç birbirinden önemli, birbirinden zor. Tabii ki de derbinin havası, atmosferi farklıdır. Bütün insanların ekranlara oturup izlediği önemli bir maç. Biz de bunun bilincinde, bizi seven taraftarlarımızı mutlu etmenin ne kadar önemli olduğunun bilincinde sahada elimizden geleni yapacağız. Takım olarak da buna hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

“Arkamızda bizi seven, destek olan ciddi anlamda bir taraftarımız var”

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlardan da bahseden Altay Bayındır, “Çok güzel bir atmosfer sağlıyorlar bize. Yer yer sıkıntılı dönemlerden de geçtik. Güzel günler de gördük. Ama güzel günlerin ana kaynağı sağlıklı bir iletişim. Onlar bizi desteklediğinde, biz o enerjiyle sahada sonuna kadar vereceğimiz mücadeleyle maç sonucunda herkesin mutlu olabileceğini düşünüyorum. Zaten ellerinden geldiğince pozitif anlamda bize destek sağlıyorlar. Biz bunu hissediyoruz. Hafta sonu da çok büyük bir destek sağlayacaklarına eminim. Biz bu gücü de hissediyoruz. Arkamızda bizi seven, destek olan ciddi anlamda bir taraftarımız var, her ülkede. Onların bize verdiği enerjiyi kullanarak sahada biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuçla sahadan ayrılırız” diyerek sözlerini tamamladı.