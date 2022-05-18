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Haberler Futbol Süper Lig Altay Altay, Lis'in sözünü tutmayarak sözleşmesini feshettiğini açıklad
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Altay, Lis'in sözünü tutmayarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, kalecileri Mateusz Lis'in verdiği söze rağmen sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı

Altay, Lis'in sözünü tutmayarak sözleşmesini feshettiğini açıklad

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Mateusz Lis'in kulübe 1 Nisan'da 175 bin avro ödeme yapılması talebiyle ihtarname gönderdiği bildirildi. Bu doğrultuda Lis'e yeni bir ödeme planı sunulduğu ve ilk etapta 75 bin avro ödeme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mateusz Lis, Sportif Direktörümüz Tuna Üzümcü ve Genel Müdürümüz Atakan Atalay ile yapmış olduğu görüşmede 10 Mayıs'ta 100 bin avro daha ödenirse sözleşmesini sonlandırmayacağına dair söz vermiştir. Ancak Polonya’daki menajeri, kulübümüz tarafından düzenlenen anlaşma evrakını imzalamasını engelleyerek futbolcuyu derhal fesih yapmaya zorlamıştır. Bu gelişmeler sonrasında Mateusz Lis’in taraftarımıza olan bağlılığı ve takıma göstermiş olduğu aidiyetine bakılarak, derhal fesih yapmaması için verdiği söze güvenerek 10 Mayıs'a kadar 100 bin avro ödenecek şekilde anlaşılmıştır."

Ancak Lis'in Hatayspor maçının ardından kulüple temas kurmadan Türkiye'yi terk ettiği aktarılan açıklamada, "Yapılan temaslardaki tüm iyi niyetli tekliflerimize rağmen Mateusz Lis ile menajeri olumsuz yanıt vererek sözleşmeyi tek taraflı sonlandırmayı tercih etmiş ve sözünü tutmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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