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Son dakika haberi Altun'dan dünyaya 'İsrail' çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in uyguladığı zulüm, işgal ve terör politikasına son vermesi için tüm dünya harekete geçmeli" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Altun'dan dünyaya 'İsrail' çağrısı
HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail saldırılarının ardından Filistin’de sağlanan ateşkes ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının son günlerinden bu yana Mescid-i Aksa’da ve Gazze’de Filistinlilere saldıran ve bu süreçte 65'i çocuk, 39’u kadın 232 insanın hayatını kaybetmesine sebep olan İsrail’in, dün yürürlüğe giren ateşkese rağmen, cuma namazı sonrası Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’daki cemaate yine ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasını en sert şekilde kınıyoruz."

"İSRAİL GERÇEK YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

"Yüzlerce can kaybının yaşanmasının yanı sıra binlerce Filistinlinin yaralandığı, en az 75 bin kişinin yerlerinden edildiği ve 1800 konutun tamamen yıkıldığı saldırıları durdurması çağrılarına kulak tıkayan İsrail, yaşattığı zulüm ve acılardan sonra sağlanan ateşkese bile riayet etmeyerek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

İşgalci İsrail 2008, 2009, 2012, 2014 ve 2018’de de ateşkes ilan ettiğini söyleyip sivillere saldırmış, çok sayıda masum insanın ölümüne sebep olmuştu. Bu süreçte izlediğimiz korkunç görüntüler, işgalci İsrail’in etnik temizlik ve sistematik yayılmacılık politikasını bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye olarak haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin yanında dururken, sağlanan ateşkesin sürdürülebilirliğinin ve ihlallerin takipçisi olacağız. Ayrıca işgal edilen Filistin topraklarında kalıcı bir çözüm sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceğiz."

"TÜM DÜNYANIN HAREKETE GEÇMESİ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

"İsrail’in uyguladığı zulüm, işgal ve terör politikasına son vermesi için tüm dünyanın harekete geçmesi çağrımızı yineliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda dünyaya Filistin gerçeğini haykırmıştır.

Türkiye, bütün kurumlarıyla dünyanın dikkatini Filistin’deki zulme çekmek için çalışmaya devam etmektedir. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İsrail’in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye’nin net tavrını bir kez daha vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gelinen noktada sağlanan ateşkes, Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, İsrail’in cürümlerinin hesabının sorulması ve soruna iki devlet temelinde kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılmalıdır.

Türkiye olarak İsrail’in işlediği insanlık suçlarının, katlettiği Filistinlilerin ve işgal ettiği toprakların hesabını vermesi için her platformda girişimlerimize devam edeceğiz."

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