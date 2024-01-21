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        Haberler Spor Basketbol NBA Amerika'yı salladı! Alperen Şengün'den kariyer rekoru... - Basketbol Haberleri

        Amerika'yı salladı! Alperen Şengün'den kariyer rekoru...

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekorunu yinelediği maçta Utah Jazz'ı 127-126 yendi!

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:15
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        Amerika'yı salladı! Kariyer rekoru...
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        NBA'e 8 maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün 37 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, birer blok ve 1 top çalmayla yıldızlaştığı mücadelede Jazz'ı uzatmada mağlup eden Rockets, 3 maç sonra kazanarak 20. galibiyetini aldı.

        Ev sahibi Rockets'ta Jabari Smith Jr 24 sayı, 10 ribaunt; Fred VanVleet 18 ve Cam Whitmore 17 sayıyla oynadı.

        Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in görev almadığı karşılaşmada Jazz adına Jordan Clarkson 33, Collin Sexton 28 ve Lauri Markkanen 22 sayı buldu.

        76ers'tan üst üste 5. galibiyet

        Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 97-89 yenerek art arda 5, sezonun 28. galibiyetine ulaştı.

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        Joel Embiid 33 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok; Tobias Harris 21 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle 76ers'ı galibiyete taşıyan isimler oldu. Furkan Korkmaz ise mücadeleyi 2 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

        Hornets'ta Miles Bridges 25, Brandon Miller 23 ve Terry Rozier 19 sayı kaydetti.

        Sonuçlar

        Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 135-141

        Washington Wizards-San Antonio Spurs: 127-131

        Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 89-97

        New York Knicks-Toronto Raptors: 126-100

        Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 95-116

        Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 97-102

        Houston Rockets-Utah Jazz: 127-126 (Uzatmada)

        Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 125-96

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