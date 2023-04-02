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Anadolu Efes evinde galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-69 mağlup etti

Anadolu Efes evinde galip
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-69 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar ligde 17. galibiyetini elde ederken, Manisa temsilcisi 14. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

Anadolu Efes: Pleiss 7, M'Baye 10, Beaubois 8, Micic 23, Egehan Arna, Clyburn 17, Larkin 11, Furkan Haltalı 2, Buğrahan Tuncer

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 11, Cruz 18, Williams 8, Berkay Sinirlioğlu, Bruinsma 2, Roberson 14, Mustafa Görür 8, Ogün Sevinç 3, Tolga Kaan Birer 2, Selim Şav 3, Erdi Gülaslan

1. Periyot: 14-20

Devre: 38-41

3. Periyot: 60-59

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