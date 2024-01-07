Son dakika haberi Ankara'da 26 araç birbirine girdi!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.