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HaberlerGündemDEPREM SON DAKİKA Ankara'da deprem! - 10 Ocak Son Depremler haritası Kandilli Rasathanesi açıkladı
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Son dakika haberi Ankara'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı

Ankara'da korkutan bir deprem meydana geldi. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre; merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde 22:53'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan 10 Ocak Ankara depreminin ayrıntıları...

DEPREM SON DAKİKA Ankara'da deprem! - 10 Ocak Son Depremler haritası Kandilli Rasathanesi açıkladı

AFAD, merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Geniş bir alanda hissedilen ve 22.53’te yaşanan deprem Kırıkkale’yi de salladı. Deprem vatandaşları tedirgin ederken, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan birçok insanı da sokağa döktü.

'CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR'

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 22.53´te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadesine yer verildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalecik merkezli deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

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