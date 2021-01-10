AFAD, merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Geniş bir alanda hissedilen ve 22.53’te yaşanan deprem Kırıkkale’yi de salladı. Deprem vatandaşları tedirgin ederken, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan birçok insanı da sokağa döktü.

'CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR'

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 22.53´te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadesine yer verildi.

— A F A D (@AFADBaskanlik) January 10, 2021

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalecik merkezli deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU