Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.
Vali Şahin, iki yaralının tedavisine devam edildiğini belirtti.
4 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "Ankara´da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camii'nin minaresi çökmüş, Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir" denildi.
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