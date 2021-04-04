Başkentte yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "5 Nisan 2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde; ortaokullarda 5, 6, 7'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8'inci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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