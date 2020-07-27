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Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıktı. İş merkezinin 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

DHA'nın haberine göre, yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı.

Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

ANKARA VALİSİ: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ankara Valisi Vasip Şahin de, yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Şahin, "Dış cephede kompozit malzemelerde çıkan bir yangın söz konusu. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma olayı bizlere ulaşmadı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangına ilişkin açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangının ihbarının saat 17.27'de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin saat 17.36'da yangına müdahale etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahaleye devam edildiği belirtildi. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

"KOPAN ALEVLİ PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ"

Habertürk TV Muhabiri Arda Erdoğan, alevlerin plazanın dış cephesini sardığını kaydederek şunları söyledi:

"Dış cephede yangın söz konusu. Kopan alevli parçalar yola düşüyor. İtfaiye ekipleri yangınla mücadele ediyor. Özellikle alt katlarda alevli kısımlar söndürülmüş durumda ama üst katlar hala yanıyor.

Yanan parçalar otoparkta bulunan araçların üstünü düşüyor. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri almış durumda. Yangın plazanın üstüne doğru devam ediyor. Yangın Ankara'da sıklıkla kullanılan alışveriş merkezinin hemen yakınında bulunuyor. "

"DIŞ CEPHEDEKİ MALZEMELERİN YANICI OLMAMASI GEREKİYOR"

İstanbul Eski İtfaiye Daire Başkanı Prof.Dr.Abdurrahman Kılıç, çıkan yangınla ilgili şunları kaydetti: "Bu tür yangınlarda dış cephede kullanılan malzemelerin mutlaka zor yanıcı olması gerekiyor. Yüksek binalarda yangın itfaiye ile değil daha önce alınan önlemlerle söndürülür. Daha önce İstanbul'da birkaç binada da bu şekilde yangınlar çıktı. Ayrıca bu tip binalarda otomatik algılama sistemi olmalı. Bu yangın dış cephedeki malzemelerin uygun olamamasından dolayı büyüdü."