AA

İddiaya göre, işe gitmek için ilçedeki Huzur Parkı'ndan geçen Gamze S.'ye (30) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hasan S. (40) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gamze S.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Araçla olay yerinden kaçtığı belirtilen Hasan S., Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'ndeki evinde aynı silahla vurulmuş halde ölü bulundu.