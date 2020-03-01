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Kahramankazan'da ayrı yaşadığı kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü!

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetleri bu kez Ankara'da meydana geldi. Kahramankazan ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı kocası tarafından pusu kurularak öldürüldü

ankara kadın cinayeti
AA

 

İddiaya göre, işe gitmek için ilçedeki Huzur Parkı'ndan geçen Gamze S.'ye (30) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hasan S. (40) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gamze S.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Araçla olay yerinden kaçtığı belirtilen Hasan S., Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'ndeki evinde aynı silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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