Ankaragücü'nden kritik 3 puan

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Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u Eryaman Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmada Ali Sowe 10. dakikada Ankara ekibini öne geçirdi. Lamine Diack 24'te farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Konuk ekipten Kerem Şen 47. dakikada farkı bire indirdi. Ali Sowe 53. dakikada kendisinin ikinci takımının 3. golünü attı: 3-1. Bu golden iki dakika sonra Jason Lokilo (55) İstanbulspor'u umutlandıran golü atsa da galibiyet için yetmedi ve Ankaragücü sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor üst üste 3. mağlubiyetini alarak 24 puanda kaldı. İki haftalık mağlubiyet serisinin ardından sahasında kazanan Ankaragücü puanını 28'e yükseltti.