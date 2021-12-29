Antalya'da eğitime fırtına engeli!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Antalya'da eğitime fırtına engeli!
ABONE OL

Son dakika haberi Meteoroloji'nin ‘kırmızı’ kodla uyardığı Antalya’da 3 ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın beklenen şiddetli yağmur ve fırtına karşısında ‘kırmızı’ kodla uyarıda bulunduğu Antalya’nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son dakika: Antalya'da eğitime fırtına engeli!
Antalya'da eğitime fırtına engeli!
0:00 / 0:00
İHA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde ‘aşırı yağış’ uyarısında bulundu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yapılan uyarının ardından Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.

Finike Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. Kemer ilçesinde de eğitime bir gün ara verileceği öğrenildi.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En bilinen yerli köpek ırkları
GÜNDEM En bilinen yerli köpek ırkları
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
GÜNDEM 'Ermenistan ile normalleşme süreci' açıklaması
Milli Piyango amorti numarası sorgulama sayfası: MPİ Online 2022 yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti bilet numarası sorgulama!
GÜNDEM MPİ amorti numarası sorgulama ekranı..
En değerli 10 Türk futbolcu
GÜNDEM En değerli 10 Türk futbolcu
Kılıçdaroğlu, Bakan Mahmut Özer'den randevu istedi
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'den randevu istedi
AFAD: Edirne'deki selde mahsur kalan 52 kişi kurtarıldı
GÜNDEM AFAD: Edirne'deki selde 52 kişi kurtarıldı
Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne yönelik dava başladı
GÜNDEM Sedat Peker suç örgütüne yönelik dava başladı
Telefondan Milli Piyango yılbaşı sorgulama ekranı: 31 Aralık MPİ yılbaşı çekilişi telefondan Milli Piyango bileti sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEM MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı!
Esenyurt'ta 18 katlı binada korkutan yangın!
GÜNDEM İstanbul'da 18 katlı binada yangın!
Avcılar´da çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı
GÜNDEM Çöken balkonla düşen emekli polis yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.