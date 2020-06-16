Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Antalya’da koronavirüs salgının yayılmasını önleyen çalışmalar içinde yer alan birimlerden biri de Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ydü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre emniyet müdürlüğü birimleri Kovid-19 salgınının yoğun yaşandığı günlerde “Siz evde kalın huzurunuz için biz sokaktayız” sloganıyla sıkı bir çalışma sürdürdü.

Kısıtlamaların kaldırılması üzerine turizm sezonuna hazırlanan Antalya için İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan harekete geçti. Emniyet müdürü Ulucan’ın talimatıyla, sosyal mesafeye dikkat çağrısında bulunan özel bir klip hazırlandı.

Klipte “Sizlerin desteğiyle salgın tehlikesini büyümesine fırsat tanımadık” diyen emniyet müdürlüğü “ Koronavirüsle mücadelede artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmadan tedbiri elden bırakmadan, bu süreci de hep birlikte aşacağız” denildi. Yayınlanan klip vatandaşlarca büyük ilgi gördü.

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