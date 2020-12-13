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Antalya ve Muğla'yı şiddetli yağış vurdu! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısını önemseyen vatandaşlar kentin birçok ilçesinde araçlarının üzerini battaniye, kilim, çarşaf ve naylon ve branda ile kapattı.

Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise gerdikleri tülün altına araçlarını koydu. Şanslı sürücüler ise araçlarını kapalı otoparka park etti. Bir servis minibüsünün sürücüsünün de aracının üzerini çektiği tülle kapattığı görüldü.

Kentin Serik ilçesinde de dün gece şiddetli şekilde yağan ve bu sabahtan itibaren de yer yer etkisini sürdüren yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkiinde ve Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerini su bastı. Kökez Mahallesi Antalya Büyükşehir Belediyesi mezbahası önünde yolda biriken sular bazı mahallelere ulaşıma kısa süreli de olsa engel oldu.

Araçlar yoldan geçmekte zaman zaman zorlandı. Ayrıca Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ıslanan sokak hayvanları ise sığınacak yer aradı.

Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olumsuz şartlara karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiriyor.

MUĞLA'DA DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yağışın yanı sıra saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bitez Koyu'nda demirli iki küçük balıkçı teknesi alabora oldu. Alargadaki 10 metrelik tekne ise güvertesine kadar suya battı. Dalgalar yürüyüş yolları ile sahil bandına taştı.

Metrekare başına 36 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde derelerden gelen çamurlu su, bazı yerlerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. İlçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri, kuvvetli rüzgar dolayısıyla da yüksek dalgalar oluştu.

Marmaris'te akşam saatlerinde yağışın şiddetini arttıracağı uyarısı yapıldı.

ÖLÜ DENİZ TURKUAZ RENGE BÜRÜNDÜ

Fethiye ilçesinde de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ilçede olumsuzluk yaşanmazken dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaza renge dönüştü. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara oluşturdu.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yağışların salıya kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi. Metrekareye 105 kilogram yağış düştüğü ölçülen Ula ilçesinde de rüzgarın hızı saatte 51 kilometreyi buldu.