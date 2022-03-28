Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Antalyaspor
ABONE OL

Antalyaspor'da Milosevic hayal kırıklığı

Fraport TAV Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Deni Milosevic, hayal kırıklığına neden oldu. 27 yaşındaki oyuncu, ligde gol ve asist katkısı veremedi

Antalyaspor'da Milosevic hayal kırıklığı

Süper Lig'de son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yapacağı antrenmanla tekrar başlayacak. Kırmızı beyazlı ekipte yapılacak antrenmana milli takım kamplarında bulunan 4 oyuncu katılmayacak.

MİLOSEVİC BEKLENENİ VEREMEDİ

Antalyaspor'da sezon başında Konyaspor'dan takıma dahil edilen Bosna Hersekli 10 numara oyuncusu Deni Milosevic ise beklenen katkıyı veremedi. Orta saha oyuncusu bu sezon ligde 30 haftada 24 kez 21 kişilik kadroda kendisine yer bulabildi. Sezonun ilk devresinde zaman zaman süre bulabilen Milosevic, devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların ardından forma bulmakta zorlanıyor.

Milosevic, ligde 15 maçta süre alırken toplamda 484 dakika yeşil zeminde kalmayı başardı, gol ya da asist katkısı ise sağlayamadı. Bosna Hersekli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta kırmızı beyazlı formayı terletirken 221 dakikada 1 kez gol sevinci yaşadı. Milosevic, Beşiktaş ile Katar'da oynanan TFF Süper Kupa Finali'nde de 64 dakika sahada kalmayı başarırken gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

4 OYUNCU MİLLİ TAKIMLARDA

Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncu ise ülkelerinin milli takımlarına gitti. Kırmızı beyazlılarda Doğukan Sinik A Milli Takım kampına davet edilirken, Portekiz ile oynanan ve 3-1 kaybedilen 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Yarı Finali'nde kadroya dahil edilmedi. Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar ise Ümit Milli Takımın, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri 6'ncı maçında karşılaştığı ve sahadan 2-0 üstün ayrıldığı İskoçya maçında forma şansı buldu. Bünyamin Balcı, ilk 11'de sahaya çıkarken, 90 dakika mücadele verdi.

Gökdeniz Bayrakdar ise 67'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine sahaya girerek forma şansı buldu. Antalyaspor'da Fredy ise Angola Milli Takımı'nın Gine-Bissau ve Ekvator Ginesi ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Valerien Ismael 20 yıl sonra şampiyon ilk yabancı hoca olabilecek mi? - Beşiktaş haberleri
FUTBOL 20 yıllık zinciri kırabilecek mi?
Galatasaray başkan adayları kimler? Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak? Ünal Aysal aday olacak mı?
FUTBOL Kimler aday olacak? Galatasaray seçime gidiyor
Galatasaray'da bütçe onaylanmadı, borçlar kaldı!
FUTBOL Bütçe onaylanmadı, borçlar kaldı!
Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek
FUTBOL Türkiye-İtalya maçına Arnavut hakem
Türkiye İtalya milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Milli maç bugün mü, yarın mı?
FUTBOL Türkiye İtalya milli maçı ne zaman?
Atiba ve Larin'li Kanada'dan tarihi başarı! 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda! - Spor haberleri
FUTBOL 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda!
Galatasaray Başkan adayları kimler? Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak? Burak Elmas aday olacak mı?
FUTBOL Galatasaray Başkan adayları kimler?
Milliler, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada
FUTBOL Milliler ilk galibiyet peşinde!
Türkiye İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
FUTBOL Rakip İtalya!
Olaylı maçta 18 kırmızı kart!
FUTBOL Olaylı maçta 18 kırmızı kart!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.