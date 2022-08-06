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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Akıllara durgunluk veren olay! Araçtan indi! Bıçağı çekip saldırdı! - Mersin haberleri
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Araçtan indi! Bıçağı çekip saldırdı!

Mersin'de trafikte bir sürücünün diğer araçtakilerin üzerine bıçak çekip yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçak çekilen kişiler, polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Akıllara durgunluk veren olay! Araçtan indi! Bıçağı çekip saldırdı! - Mersin haberleri
Araçtan indi, bıçağı çekip saldırdı!
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İHA

Mersin'de, Mersin-Antalya yolu D400 karayolunda Erdemli ilçesinde sınırlarında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

ARKASINDAKİ ARACI DURDURMAYA ZORLADI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, trafikte seyir halinde olan 33 plakalı otomobilin sürücüsü S.B., Talaş mevkiine geldiğinde sol şeritte arkadan gelen O.K. yönetimindeki aracı durdurmaya zorladı.

BIÇAKLA İNİP SALDIRMAYA BAŞLADI

Sağ şeride duran araçtan iki kişi inerken, 33 plakalı araçtan da elinde bıçakla sürücü çıkarak diğerlerine sallamaya başladı.

KAÇARAK BIÇAKTAN KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Bu sırada iki kişi sağa sola kaçarak bıçaktan korunmaya çalıştı. Araçlarda bulunan kadınların da inmesiyle bir süre sonra eli bıçaklı saldırgan otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bıçak çekilen kişiler, polis merkezine giderek diğer şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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