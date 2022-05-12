Arda Turan: Gözüme uyku girmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Arda Turan: Gözüme uyku girmiyor

Galatasaray kaptanı Arda Turan, "Yıllardır uyku problemi çekiyorum. Kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamen psikolojik" ifadelerini kullandı

Arda Turan: Gözüme uyku girmiyor

Galatasaraylı Arda Turan, İstanbul Kent Üniversitesi İşletme Bölümü bünyesinde yapılan 'Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri' sonucunda '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' seçildi.

Psikolojisini toparlayamadığı için yıllardır uyku problemi çektiğini söyleyen Arda Turan, "Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamıyla psikolojik. Psikolojimi bir türlü iyi toparlayamadığım dönemler oldu." dedi.

Konuşmasında fiziksel özelliklerinin futbol oynamaya hiç müsait olmadığını söyleyen Turan, "Bir oyuncuda futbolcu olması için 10 tane fiziksel özellik gerekiyorsa bunların 7'si bende mevcut değildir diye düşünüyorum. Sadece içimde adalet duygusuyla gelişmiş inanılmaz bir kazanma arzusu vardır. Hayatımda hiçbir oyunda hile yapmam. Eşim burada, evde kağıt oynarken bile hile yapmam ama sonuna kadar kazanmak için uğraşırım" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de hedef Nicolas De La Cruz
FUTBOL Fenerbahçe'den flaş hamle!
Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da
FUTBOL Transfer harekatı!
Çaykur Rizespor'da Baiano ile yollar ayrıldı
FUTBOL Baiano ile yollar ayrıldı
Klopp'tan Haaland yorumu: "Canavar"
FUTBOL Klopp: O bir canavar!
Muslera: Kadıköy'ü unutamam
FUTBOL Muslera: Kadıköy'ü unutamam
Fransa'da skandal! Çirkin tezahüratı, Galtier eleştirdi - Futbol haberleri
FUTBOL Fransa'da skandal! Çirkin tezahürat...
Fenerbahçe'den açıklama: Unutmayacağız
FUTBOL Fenerbahçe'den açıklama: Unutmayacağız
Chiellini, Juventus'a vedasını açıkladı
FUTBOL Bir dönem sona eriyor! 17 yıl...
Hakan Çalhanoğlu gol attı Inter, İtalya Kupası'nı kazandı
FUTBOL Hakan attı, Inter kupayı kazandı
Celtic, İskoçya'da şampiyon oldu!
FUTBOL Celtic, İskoçya'da şampiyon oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.