Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Arıları tütsülerken ormanı yaktı!
ABONE OL

Son dakika haberi! Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi

Bursa'da arılara tütsüleme işlemi yapılırken sıçrayan kıvılcımlar 2 hektarlık alanı küle çevirdi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi

Son dakika haberi! Arıları tütsülerken ormanı yaktı!
İHA

Yangın, sabah saatlerinde Mudanya İlçesi Işıklar Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arılara tütsüleme işlemi yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıkan alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormanlık alana ve zeytin ağaçlarına sıçradı.

İHA'nın haberine göre, yerleşim yerlerine yakın olan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazözle birlikte 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Ayrıca, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar traktörleriyle ekiplere su taşıdı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış noktasında inceleme yapan ekipler ilk belirlemelere göre, bir vatandaşın arılarını tütsülediği sırada çıktığını belirledi.
Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu görüşecek - Haberler
GÜNDEMOsman Kavala yeniden AYM gündeminde
Son dakika haberi! Bebek'teki skandal partiye ceza yağdı!
GÜNDEMBebek'teki skandal partiye ceza yağdı!
Son dakika haberi! Şile'de korona festivaline baskın!
GÜNDEMŞile'de korona festivaline baskın!
Son dakika haberi! Feci olay! Boğulma tehlikesi geçirdikten sonra öldü!
GÜNDEMFeci olay! Boğulma tehlikesi geçirdikten sonra öldü!
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS sınav sonuçları tarihi 2020
GÜNDEMYDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS önlisans ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2020
GÜNDEMKPSS önlisans ne zaman 2020
Son dakika haberi! Molada bile ara vermediler!
GÜNDEMMolada bile ara vermediler!
Sultanbeyli’deki denetimlerin bilançosu açıklandı
GÜNDEMSultanbeyli’deki denetimlerin bilançosu açıklandı
Son dakika haberi! Zehir tacirlerine bir darbe daha!
GÜNDEMZehir tacirlerine bir darbe daha!
Son dakika haberi! Bolu'da Ankara'ya giden yolu kapatacak karar!
GÜNDEMBolu'da Ankara'ya giden yolu kapatacak karar!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X