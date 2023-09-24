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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de korkutan yangın!

        Son dakika haberi Arnavutköy'de korkutan yangın!

        Arnavutköy Tayakadın'da bir nalbur dükkanına ait malzemelerin bulunduğu, depo olarak kullanılan arsada yangın çıktı. Alevler, arsanın yanındaki iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:04
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        Arnavutköy'de korkutan yangın!
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        Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde bir nalbur dükkanına ait malzemelerin bulunduğu arsada, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yükselen alevler, arsanın yanındaki iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında, depo olarak kullanılan arsadaki malzemeler zarar gördü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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