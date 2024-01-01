Arsenal 3 maçtır galibiyete hasret
Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Fulham lehine sona erdi
Premier Lig'de 20. hafta mücadelesinde Fulham, sahasında Arsenal ile karşılaştı.
Mücadele 2-1 Fulham üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 5. dakikada Bukayo Saka, 29. dakikada Raul Jimenez ve 60. dakikada Bobby Reid'den geldi.
Arsenal 3 maçtır galibiyete hasret
Bu sonuçla birlikte Arsenal, son 3 lig maçında galibiyet alamamış oldu. Topçular bu maçların ikisini kaybederken; birinden ise sahadan 1 puanla ayrıldı.
Arsenal, 40 puanda kaldı. Fulham ise 24 puana yükseldi.