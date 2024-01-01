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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal 3 maçtır galibiyete hasret - Futbol Haberleri

        Arsenal 3 maçtır galibiyete hasret

        Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Fulham lehine sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:58
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        Arsenal 3 maçtır galibiyete hasret
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        Premier Lig'de 20. hafta mücadelesinde Fulham, sahasında Arsenal ile karşılaştı.

        Mücadele 2-1 Fulham üstünlüğüyle sona erdi.

        Maçta goller; 5. dakikada Bukayo Saka, 29. dakikada Raul Jimenez ve 60. dakikada Bobby Reid'den geldi.

        Arsenal 3 maçtır galibiyete hasret

        Bu sonuçla birlikte Arsenal, son 3 lig maçında galibiyet alamamış oldu. Topçular bu maçların ikisini kaybederken; birinden ise sahadan 1 puanla ayrıldı.

        Arsenal, 40 puanda kaldı. Fulham ise 24 puana yükseldi.

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