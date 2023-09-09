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        Arsenal'den Nicolas Pepe açıklaması

        Arsenal, Nicolas Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 22:17 Güncelleme: 09.09.2023 - 22:17
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        Arsenal'den Pepe açıklaması
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        İngiltere Premier League ekibi Arsenal, Nicolas Pepe'nin sözleşmesinin feshedilidiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

        "Arsenal olarak, Nicolas'a bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz."

        Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor ile anlaşan Nicolas Pepe'nin kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.

        Geçen sezonu Ligue 1 ekiplerinden Nice'te kiralık olarak geçiren Pepe burada 28 maça çıktı ve sekiz gol attı.

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