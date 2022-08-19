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Artem Dzyuba: "Yeni meydan okumaya hazırım"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni golcüsü Artem Dzyuba, “Yeni meydan okumaya hazırım” dedi

Artem Dzyuba:

Mavi-lacivertli ekip, Rus golcü Artem Dzyuba ile 1+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Dzyuba, sosyal medya hesabından Adana Demirspor forması giyerek yaptığı paylaşımda, “Sonunda gerçekleşti. Adana'ya katıldığım için Mutluyum. Yeni meydan okumaya hazırım” ifadelerine yer verdi.

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