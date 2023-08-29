Son dakika haberi Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı Milli Savunma Bakanlığı, "Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki pilot iniş sonrası Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi" açıklamasında bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'da askeri bir eğitim uçağının acil iniş yaptığını ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yalova'da bulunan 126'ncı Eğitim Filo Komutanlığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır." denildi.