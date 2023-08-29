Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

        Son dakika haberi Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

        Milli Savunma Bakanlığı, "Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki pilot iniş sonrası Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 12:47 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'da askeri bir eğitim uçağının acil iniş yaptığını ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yalova'da bulunan 126'ncı Eğitim Filo Komutanlığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi