Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında dün Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, gruplara kalma yolunda önemli bir adım attı.

Karşılaşmada ilk yarının son anlarında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a kale arkası tribününden bir davul tokmağı atıldı. Tokmağın göğsüne yakın bir bölgeye gelmesinin ardından milli kaleci, yere yığıldı ve bir süre oyun durdu.

Yaşanan olayların ardından Austria Wien kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama paylaşarak taraftarlardan ve Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür diledi.

Avusturya ekibinin yönetim kurulu üyesi Gerhard Krisch, stadyum içindeki ve çevresindeki bütün olayların incelediğini belirterek, "Fenerbahçe ile Viola Park'ta oynanan playoff iç saha maçında yaşanan tatsız olaylardan dolayı tüm stadyum ziyaretçilerinden içtenlikle özür dileriz. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan da özür dileriz. Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilmez bir suistimaldir. Video kayıtları şu anda değerlendiriliyor. Fail tespit edilir edilmez ev yasağı uygulayacağız ve ülke çapında bir stadyum yasağı için Bundesliga'ya başvuracağız" ifadelerini kullandı.