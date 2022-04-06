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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Avcılar'da kafede yangın!
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Son dakika haberi Avcılar'da kafede yangın!

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Alevler başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Son dakika: Avcılar'da kafede yangın!
Avcılar'da kafede yangın!
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İHA

Avcılar'da bir kafede çıkan yangın yandaki başka bir kafeye sıçradı. Yangında iki kez patlama meydana gelirken, alevlerin sardığı iki kafe de kullanılamaz hale geldi, yoğun dumanın yükseldiği kafeler havadan görüntülendi.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede saat 10.20 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevlerin sardığı kafede iki kez patlama meydana geldi. Kafenin ahşap olması nedeniyle büyüyen alevler yangındaki başka bir kafeye sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada kafelere çıkan sokaklar ise güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Kafelerden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun süren çalışmasıyla kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının başladığı kafe adeta küle dönerken, 2. işyerinde ise büyük çapta hasar oluştu. Yoğun dumanın yükseldiği kafeler dron ile görüntülendi.

Yangının çıktığı sırada sahilde olduğu söyleyen Oğuz Karagülmez, "Sahilden çıkarken yangın çıktı. Patlamadan sonra birden alev aldı. Arkadaşlar itfaiyeyi aradı. Yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye geldi" dedi.

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