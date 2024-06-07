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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var

        Avcılar'da otomobille gelen şüpheliler, uzun namlulu silahlarla kahvehaneye ateş açtı. Biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:27
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        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
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        İstanbul Avcılar'daki saldırı, saat 16.30 sıralarında, Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi üzerindeki bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre; beyaz renkli bir otomobille gelen yüzleri maskeli iki kişi, yanlarında getirdikleri Kalaşnikof ve tabancayla içeridekilere ateş açtı.

        Açılan ateşle bir kişi karnından ağır yaralanırken, bir kişinin de bacağına mermi isabet etti. İki kişinin de kurşunlar kollarını sıyırarak geçti. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı.

        Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı ile ilgili tanık ifadelerini alırken, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

        "KURŞUN BAŞIMIN ÜSTÜNDEN SEKTİ"

        Saldırı sırasında kahvehanede bulunan Naci Bulut, 7 el ateş edildiğini belirtirken "Bir anda silah sesleri patladı, yakında patladı. Vurulduğumu zannettim. Başımın üstünden seken kurşun tuvalete gitmiş parçalanmış. Kalaşnikof mermisi. Başka bir şey görmedim. İki kişi yaralıydı, ameliyatlık. İki kişinin de kolundan sıyrılmıştı" dedi.

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