İstanbul Avcılar'da çöp kamyonunun geçmesinin ardından yaklaşık bir metre çukur oluştu.
Olay, sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokağı'nda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, sokakta seyir halindeki bir çöp kamyonunun geçişinin ardından yolda yaklaşık bir metrelik çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sokağın bir bölümü güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri yoldaki çukuru kapatmak için çalışma başlattı.
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