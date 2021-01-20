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Son dakika haberler... İstanbul'da AVM’de mesafesiz, maskesiz yemek sırası!

Koronavirüsü ile mücadele kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece ‘gel al’ ve ‘paket servisi’ yaparak hizmet vermeye başladı. Ancak İstanbul’da bir alışveriş merkezinde sosyal mesafe ve maske unutuldu. Bazı müşterilerin ise masaların üzerinde yemeklerini yediği görüldü

Son dakika haberi: AVM’de maskesiz yemek sırası! - Haberler
AVM’de maskesiz yemek sırası!
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İHA

İstanbul Küçükçekmece’de bir AVM’de restoranlardan yemek almak isteyen bazı müşterilerin sosyal mesafeye dikkat etmediği, kimisinin de maskesiz sıraya girdiği görüldü.

İHA'nın haberine göre, sıraya girenlerin yemeklerini aldıktan sonra ‘paket servis’, ‘gel al’ yerine, toplanmış masalara oturarak yemek yediği dikkat çekti.

Kimisinin de çiçek ve vazoların yanına oturarak yemek yediği ve yemek artıklarını ise ortalığa bıraktıkları görüldü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, konu ile ilgili ismini vermek istemeyen vatandaş, “Masalar toplanmış ama insanlar dip dibe paket servis adı altında yemek yemeye devam ediyor. Yerde masaların kenarında. Demetim olmadığı gibi yemek yiyenlerin çöpleri bile AVM çalışanları tarafından düzenli toplanıyor. Bizi rahatsız etti çektik” diye konuştu.

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