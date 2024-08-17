Avrupa'da hakemler açıklandı
UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off Elemelerinde ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Lugano - Beşiktaş ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında ise Rumen hakem Radu Petrescu düdük çalacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ise St. Patrick's - Rams Başakşehir ilk maçında Mohammad Al-Emara görev alırken, ikinci maçta Balazs Berke düdük çalacak.
St. Gallen - Trabzonspor ilk maçında hakem Miguel Nogueira ve ikinci maçta ise Andris Treimanis görev alacak.