Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından Fırat kod Serhat Bal’ı yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Serhat Bal, Avrupa’ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat Bal’ın saklandığı yeri tespit etti. Serhat Bal, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edildi.

Bal, Ortadoğu’da bulunduğu ülkeden Avrupa’ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirildi ve adalete teslim edildi. REKLAM

TERÖRİST SERHAT BAL KİMDİR? Terörist Bal, Terör örgütü PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Fırat kod Serhat Bal, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranmaktaydı.