AYM raportörü HDP raporunu tamamladı 0:00 / 0:00

Anayasa Mahkemesi raportörü HDP iddianamesine ilişkin ilk inceleme raporunu hazırladı. Rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldı. Raporda, bazı usuli eksiklikler sıralandı. Usuli eksiklerin giderilmesi için iddianamenin iadesi istendi. Raporda iddianamenin kabulüne karar verilmesi halindeyse tedbir kararlarının öncelikli olarak karara bağlanması istendi.

AYM Genel Kurulu HDP’nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini de yarın yapacak. Raporda bazı usuli eksiklikler de şöyle sıralandı; “Bazı kişilerin kimlik bilgileri ve görev tanımları eksik. Bazı eylemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiğine dair bilgi yok. Partinin MYK gibi organlarına tam olarak hangi isnatların yapıldığı belirtilmemiş."

AYM YARIN HANGİ KARARLARI ALABİLİR?

Anayasa Mahkemesi yarın ilk olarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. İki yol olacak önünde ya raportörün tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edecek. Ya da iddianamenin kabulüne karar verecek. Ve Yargıtay Başsavcılığı’ndan eksiklerin giderilmesini talep edecek. İddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde; iddianamede yer verilen; HDP’ye üye kaydının dondurulması, hazine yardımının kesilmesi ve parti mal varlığına tedbir konulması tedbirlerine ilişkin karar verecek.

DAVANIN BUNDAN SONRAKİ SEYRİ NASIL OLACAK?

İddianamenin kabulüne karar verilmesinin ardından dava süreci resmen başlamış olacak. İddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği bir gün yapılacak toplantı ile HDP'nin kapatılmasına yönelik talep karara bağlanacak.