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        Haberler Dünya Son dakika haberi Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Türkiye'de | Dış Haberler

        Son dakika haberi Ayşenur Eygi'nin naaşı Türkiye'de

        İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesini taşıyan uçak Bakü'den İstanbul'a geldi. Eygi'nin cenazesi memleketi Didim'e gönderilecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.09.2024 - 09:06 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:23
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        Ayşenur Eygi'nin naaşı Türkiye'de
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        Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesini taşıyan uçak Bakü'den İstanbul'a geldi.

        Havalimanında düzenlenecek törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderilecek.

        İSRAİL ASKERLERİNİN EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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