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HaberlerGündem3. SayfaBABA DEHŞETİ! Son dakika: İki çocuğunu gözünü kırpmadan katletti!
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Son dakika haberler... Bayburt'ta baba dehşeti: 2 çocuğunu katletti

Bayburt’ta korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Yakupabdal köyünde, çocuklarının velayetinin anneye verilmesinin ardından cinnet getiren bir baba iki çocuğunu katletti. Korkunç olayda şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti

BABA DEHŞETİ! Son dakika: İki çocuğunu gözünü kırpmadan katletti!
Baba dehşeti! 2 çocuğunu katletti
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İHA

Korkunç olayda eşinden boşanan Erdoğan Acar (35) isimli vatandaş, ilkokula giden çocuklarının velayetinin anneye verilmesinin ardından, dün gece evinde pompalı tüfekle önce iki çocuğunu vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.

İHA'da yer alan habere göre komşularının, gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili bir ses duymadıkları, sabah ancak olayın farkına vardıkları ve jandarmaya haber verdikleri öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mücahit Acar

Baba ve çocukların cansız bedeni ile karşılaşan jandarma ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. Köyün nüfusuna kayıtlı olan Erdoğan Acar isimli vatandaşın köyde çobanlık yaptığı öğrenildi.

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