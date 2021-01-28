Baba evinde korkunç ölüm! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün gece meydana geldi. 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Feride Y., şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşini terk edip, bir süre önce babası Halil T.'nin evinde yaşamaya başladı.

DHA'nın haberine göre, dün gece saatlerinde evden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, girdikleri evde Feride Y.'yi kanlar içerisinde buldu.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Feride Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, H.İ.S.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgusu süren H.İ.S., kızının evde bulunan tabancayla intihara kalkıştığını, kendisinin engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olay sırasında evde bulunan genç kadının akrabası olan 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Feride D.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

BABA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre baba H.İ.S. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlının, olaydan sonra 155 Polis İmdat Hattını arayarak, "kızımı öldürdüm, gelin" dediği, emniyette verdiği ifadede ise kızının psikolojik sorunları olduğunu, intihar etmek isterken müdahale ettiği sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi.