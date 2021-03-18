Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama!

Edinilen bilgilere göre iş yerinde baskı pres makinasında yaşanan bir arıza üzerine işçiler sorunu gidermeye çalıştı. İşçiler makineyi tamir etmeye çalışırken küçük çaplı bir patlama meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, patlama sırasında 2 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan işçilere ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
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