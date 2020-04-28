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Son dakika haberi Bahçeli'den Ankara Barosu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ankara ve İzmir Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alması, yüce Allah’ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır" açıklamasında bulundu

son dakika
İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Milletimizin kabul ve inançlarıyla çelişen, bunlara saygısızlık ve sabotaja yeltenenlerin bozguna uğramaktan başka seçenekleri olamayacak." ifadelerini kullandı. 

 

Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti: “İslamofobi faillerini uzaklarda aramaya hacet yoktur. Elbette herkesin inanç, ifade, yaşayış ve tercih özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Fakat hiç kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına, bunu da aklama ve haklı çıkarma kütüklüğüne heves etmemelidir” ifadelerini kullandı.

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