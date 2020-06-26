Yarın sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milletvekilleri Toplantısı" sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

Açıklamasında barolarla ilgili gelişmelere değinen Bahçeli, "Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca, "CHP’nin, HDP’nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir." şeklinde konuştu.

Konuşmasında, "Türkiye eskiye dönmeyecektir. Zillete ömür ve omuz veren siyasi garabetlerin bunu anlayıp kabul etmesinde sayısız yarar vardır." diyen Bahçeli, "CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır." dedi.