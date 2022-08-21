Bahçeli: Eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bahçeli: Eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır
ABONE OL

Son dakika haberi Bahçeli: Eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili, "Bir güne sığan mezkur elim kazalar yüreklere ateş düşürmüştür. Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür" dedi.

Bahçeli: Eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır
Bahçeli: Eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır
0:00 / 0:00

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün Gaziantep ve Mardin’de gerçekleşen ve toplamda 35 kişinin hayatını kaybettiği kazalarla ilgili açıklama yaptı.

Bir günde gerçekleşen kazaların yüreklere ateş düşürdüğünü belirten Bahçeli, “Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’mize hakim olan huzur ve sükûnet ortamının ihlaline, hatta imhasına heves edenler elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah’ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri 6'ıncı kez toplandı... - Son dakika haberler
GÜNDEM Altı muhalefet lideri, 6'ıncı kez toplandı
Gaziantep ve Mardin'deki kazaların ardından kritik 3 soru: Esra Toptaş yazdı! - Haberler
GÜNDEM Dünkü kazaların ardından kritik 3 soru
Kartal'da Marmaray’da koltuklara uzanıp uyudular
GÜNDEM Marmaray'da 'pes' dedirten görüntü!
Son dakika: Gaziantep ve Mardin'de peş peşe felaket!
GÜNDEM Gaziantep ve Mardin'de peş peşe felaket!
Kayıp Firdevs'in çayda cansız bedeni bulundu! Vücudunda darp izleri var
GÜNDEM Kayıp Firdevs'ten acı haber!
MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
150 yıllık meşe ağacı park halindeki 6 aracın üstüne böyle devrildi
GÜNDEM 150 yıllık ağaç 6 aracın üstüne devrildi
Mardin'deki kazada şehit olan polisi memuru, memleketine uğurlandı
GÜNDEM Kazada şehit olan polis memuruna acı veda
MİT'ten operasyon! PKK'lı Mıhyeddin Gulo öldürüldü
GÜNDEM MİT'ten operasyon! PKK'lı Mıhyeddin Gulo öldürüldü
ALES puanı nasıl ve nereden hesaplanır 2022? ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ALES puan hesaplama sayfası ve sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türleri
GÜNDEM ALES puanı nasıl hesaplanır 2022?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.