Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında Bahçeşehir Koleji yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV'den canlı yayımlanacak. Kırmızı-lacivertliler, iki maç üzerinden yapılan finalin ilk maçında deplasmanda rakibini 72-69 yenmeyi başarmıştı.

Bahçeşehir Koleji'ne her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler de kupayı getirecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapalı gişe

Bahçeşehir Koleji ile Unahotels Reggio Emilia arasındaki final karşılaşması dolu tribünler önünde oynanacak.

Zorlu mücadele öncesinde 13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçın biletleri tükendi.

SONU ZAFER OLSUN

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinde yarın karşılaşacağı İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini yenerek adını tarihe yazdırmaya çalışacak.

İki maç üzerinden yapılan finalin ilk maçında deplasmanda rakibini 72-69 yenen kırmızı-lacivertliler, yarın seyircisi önünde rakibiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Avrupa arenasında ilk kez final tecrübesi yaşayan Bahçeşehir Koleji, başarılı geçen sezonu kupayla taçlandırmanın mücadelesini verecek.

Avrupa'da 11. kupa için parkede

Bahçeşehir Koleji, basketbolda Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren kırmızı-lacivertli takım, Avrupa Kupası'nı kazanması durumunda Türk basketbol tarihinin büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye basketbolda ilk Avrupa Kupası'nı 1996 yılında Koraç Kupası'nı kaldıran Anadolu Efes ile elde etti.

Anadolu Efes'in bu başarısının ardından erkeklerde 2012 yılında Beşiktaş, FIBA Eurochallenge Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde 2 zafer

Türkiye, basketboldaki en büyük başarılarını Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile elde etti.

Avrupa'nın basketbolda kulüpler bazındaki en büyük kupasını Fenerbahçe 2017 yılında müzesine götürürken, Anadolu Efes geçen sezon aynı başarıyı tekrarlamayı başardı.

Kadın basketbolunda 4 kupa

Türkiye, basketbolda kadınlarda ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

Söz konusu başarıların 3'ü Galatasaray'dan gelirken, bir diğer kupaya Yakın Doğu Üniversitesi uzandı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.