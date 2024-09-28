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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji yeni logosunu tanıttı - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji yeni logosunu tanıttı

        Maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:08
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        Bahçeşehir Koleji yeni logosunu tanıttı
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        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısına Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, genel menajer Pınar Çiler Çağlayan, sportif direktör Nmenja Bjelica ve başantrenör Dejan Radonjic katıldı.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yücel, "Bahçeşehir olarak önemli bir sezona girdik. Yeni logomuz ve yeni evimizde güçlü bir kadroyla yeni sezona başladık. Avrupa Ligi tecrübesi bulunan başantrenörümüz Radonjic ve Bjelica ve Pınar Çağlayan'la güçlü bir kadro kurduk. En iddialı takımlardan birini oluşturduk. Bu sene Avrupa Kupası'nda yerimizi aldık. Umarım ülkemize yeni bir Avrupa kupası getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Uzun vadeli hedeflerinin THY Avrupa Ligi'nde yer almak olduğunu dile getiren Yücel, "Geçen sezonu iyi bir yerde bitirmedik. Ona rağmen Avrupa Kupası organizasyonu bize inandı ve güvendi. Radonjic'in olması da güven verdi. Başvurumuzu yaptık ve kabul edildik. Avrupa Ligi'nde kalıcı olmak için maddi yatırım yapmak gerekiyor. İlk hedefimiz Avrupa Kupası'nı kazanıp Avrupa Ligi'ne çıkıp ona göre kadro kurmak. Sonra sürdürülebilir olmak. Önümüzdeki 5 sene içindeki hedefimiz Avrupa Ligi diyebilirim." diye konuştu.

        Bahçeşehir'in potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayan sportif direktör Nmenja Bjelica ise "Bu takımın ve organizasyonun parçası olduğum için çok mutluyum. Başakşehir bir basketbol takımından daha fazlası, büyük büyük bir marka ve organizasyon. Bu takımın büyük bir potansiyeli var. Çok iyi bir antrenörümüz var. Bu yıl Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. Çok heyecanlıyız ama mütevazi olmamız, ayaklarımızın yere basması lazım. Bu takımın basketbol kültürünü değiştirmek ve kazanan bir takım olmak istiyoruz. Kazanmak sadece sahada olmuyor. Türkiye Basketbol Federasyonuna, Sinan Erdem'e geçmemizde yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Burada çeşitli değişiklikler yaptık. Sinan Erdem'de tek takım olarak mücadele edeceğiz. Birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Çok çalışmalıyız, birbirimize güvenmeli ve bu konuda istikrarlı olmalıyız." değerlendirmede bulundu.

        Başantrenör Radonjic ise şunları söyledi:

        "Sezona yeni başladık. Daha çok çalışmaya odaklanıyoruz. Avrupa kupasında hedeflerimiz öncelikle gruptan çıkmak ve sonra yolumuza bakacağız. Ligde geçen seneden çok daha başarılı olmayı hedefliyoruz. Takımdan memnunum. Yazın birçok yeni yüz takıma katıldı. Şu an yaptıklarımızdan memnunum ve iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Genç oyuncularımıza önem veriyoruz. Bazı altyapı oyuncularımız hazırlık döneminde bizimle birlikteydi. Sezon içinde onları kadromuza nasıl dahil edeceğimizi düşüneceğiz."

        Toplantının ardından Bahçeşehir Başkanı Begüm Yücel, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptıkları değişiklikleri basın mensuplarına gösterdi.

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