Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 1 Ocak'tan bugüne kadar 250 bin kişinin hudutlarımızdan geçişi engellendiğini belirtti.

TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına yanıt veren Bakan Akar, "Envanterimizde kimyasal hiçbir silah yoktur, hiçbir zaman olmamıştır" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"4 BİN CİVARINDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır. İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır.



Tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. Pençe Kılıç'ta 364 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Operasyon; teknik, taktik ve matematik konusudur. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır. 17 Nisan'da başlatılan Pençe Kilit harekatıyla hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesindedir. Ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına dönmüştür.

YUNANİSTAN'A MESAJ: OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYİZ

Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta kararlıyız. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Biz güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz...

"24 BİN 700 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ"

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK’nden bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir.

Ayrıntılar gelecek...