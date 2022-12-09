Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Bakan Akar: 1 Ocak'tan bu yana 250 bin kişinin hudutlarımızdan geçişi engellendi - Son dakika haberleri
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Akar: 1 Ocak'tan bu yana 250 bin kişinin hudutlarımızdan geçişi engellendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 1 Ocak'tan bugüne kadar 250 bin kişinin hudutlarımızdan geçişi engellendi. Envanterimizde kimyasal hiçbir silah yoktur, hiçbir zaman olmamıştır

Bakan Akar: 1 Ocak'tan bu yana 250 bin kişinin hudutlarımızdan geçişi engellendi - Son dakika haberleri

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 1 Ocak'tan bugüne kadar 250 bin kişinin hudutlarımızdan geçişi engellendiğini belirtti.

TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına yanıt veren Bakan Akar, "Envanterimizde kimyasal hiçbir silah yoktur, hiçbir zaman olmamıştır" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"4 BİN CİVARINDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır. İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır.


Tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. Pençe Kılıç'ta 364 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Operasyon; teknik, taktik ve matematik konusudur. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır. 17 Nisan'da başlatılan Pençe Kilit harekatıyla hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesindedir. Ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına dönmüştür.

YUNANİSTAN'A MESAJ: OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYİZ

Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta kararlıyız. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Biz güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz...

"24 BİN 700 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ"

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK’nden bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir.

Ayrıntılar gelecek...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haberleri | AFAD son depremler listesi
GÜNDEM Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile 15 tatil ne zaman başlıyor?
GÜNDEM Yarıyıl tatili ne zaman?
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı yaralayan Serhat K tutuklandı - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Öztürk Yılmaz'ı yaralayan zanlı tutuklandı
Bakan Derya Yanık: Hepimizin el birliğiyle meseleye sahip çıkması gerekiyor
GÜNDEM Bakan Yanık'tan H.G.K açıklaması
İzmir'de tüyler ürperten olay! 7 gündür kayıptı; su deposunda, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
GÜNDEM 7 gündür aranıyordu! Tüyler ürperten olay
Didem Arslan Yılmaz, karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi
GÜNDEM Karısı 7 çocuklu, 7 torunlu adama kaçtı
Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muş'ta arazi kavgası cinayetle bitti
GÜNDEM Muş'ta arazi kavgası cinayetle bitti
Zonguldak'ta denizde bir kadına ait cansız beden bulundu
GÜNDEM Denizde kadın cansız bedeni bulundu
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Çanakkale açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.