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Son dakika haberi Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmesi konusunda, "Gerekli şartlar sağlanırsa üstlenmeye hazırız. Görüşmeler devam ediyor. ABD teknik heyeti Türkiye'ye geldi, görüşmeler devam ediyor. Şu an için alınmış bir karar yok" dedi.

Son dakika: Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması
Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun devam ettirilmesine yönelik, "ABD teknik heyeti bugün Bakanlığımıza geldi. Görüşmelerimiz başladı, devam ediyor. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimiz de bulunmamaktadır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT arasında imzalanan protokol kapsamında, ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteğiyle yapılan 1000 adet HGK-82 hassas güdüm kitinin teslim töreni, Milli Savunma Bakanı Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kuvvet Komutanlarının da katılımıyla 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki gelişmelere de değindi.

Afganistan'ı "Asya'nın kalbi" ve kritik öneme sahip bir ülke olarak nitelendiren Akar, Türkiye ile Afganistan arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu belirtti.

Akar, Türk-Afgan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olduğunu anımsatarak, "1921 tarihli Türk-Afgan ittifak anlaşmasında da ifade edildiği gibi 'iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir'. Dolayısıyla Türkiye, her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğu Afganistanlı kardeşlerimizin barış, güven ve istikrar içerisinde yaşaması için büyük gayret sarf etmiştir, Buna devam edeceğiz." diye konuştu

Türkiye'nin BM kararları çerçevesinde 2002'de ilk göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'ne, 2015’ten itibaren de NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'na katkı sağlamayı sürdürdüğünü aktaran Akar, Türkiye'nin buralardaki başarılarının herkes tarafından büyük bir saygıyla takip edildiğini söyledi.

Akar, TSK'nın halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini de yürüttüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Bu kapsamda ABD teknik heyeti de bugün Bakanlığımıza geldi. Görüşmelerimiz başladı, devam ediyor. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimiz de bulunmamaktadır. Ülkemiz ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir."

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